150.000 Euro für die Alte Synagoge in Bad Laasphe

Bei der Übergabe lobte Karl Peter Brendel den Freundeskreis: „Der Verein engagiert sich seit vielen Jahren in herausragender Weise für Bad Laasphe, er erinnert an die jüdische Kultur in der Region und an die Verbrechen der NS-Zeit.“ Bestimmt ist das Geld für den Umbau des ehemaligen jüdischen Gotteshauses in Laasphe: Auch wenn es in der Reichspogromnacht 1938 der Zerstörung entging, wurde es anschließend für Jahrzehnte zur Schlosserei-Werkstatt.