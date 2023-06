Auf den Spuren von Alexander Mack

Bad Laasphe-Feudingen. Am Sonntag, 18. Juni, begibt sich die SGV-Abteilung Oberes Lahntal, Feudingen auf die Spuren von Alexander Mack, Begründer der Schwarzenauer Brüder und dem radikalen Pietismus zuzurechnen. Eine Ausstellung im Alexander-Mack-Museum widmet sich Aspekten der Geschichte des Pietismus in Wittgenstein. Die Wanderer treffen sich um 10 Uhr an der Volkshalle Feudingen auf den Weiherhöfen. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften nach Arfeld, zum Zentrum Via Adrina. Auf der zirka elf Kilometer langen Tour gibt es Erklärungen zu Schwarzenau und es steht ein Besuch des Alexander Mack Museums auf dem Programm, aber auch ein „Augenstein“ wird aufgesucht. Die etwas anspruchsvolle Tour endet im Eisenbahner Café am Startpunkt. Die Veranstaltung wird von Christiane Stützel und Agnes Hoffmann (Telefon 02754-271) geleitet.