Auf Spurensuche am Silbersee

Bad Laasphe-Feudingen. Am Sonntag, 16. Juli, wandert die SGV-Abteilung Oberes Lahntal, Feudingen auf den Spuren der Geschichte. Ein Rundweg mit vielen Aussichten führt von der geschichtsträchtigen „Boxbach“ bis zur Hochheide am Fuße des Hesselbergs und weiter zum Silbersee. Nach einer längeren Rast geht es weiter über den „Boxbachpfad“ durch Buchenwälder zurück zum Waldhotel Gille in Boxbach, wo eine Einkehr geplant ist. Die mittelschwere Tour ist etwa neun Kilometer lang und dauert 3,5 Stunden. Die Teilnehmer treffen sich um 11 Uhr bei der Wandertafel an der Volksbank in Feudingen. In Fahrgemeinschaften geht es zum Startpunkt. Weitere Informationen gibt es bei den Wanderführerinnen Claudia Weber und Christiane Stützel, Telefon 02754-8588 oder 02754-766. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.