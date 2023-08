Bad Laasphe hat Besuch von Freunden aus Großbritannien

Der viertägige Besuch war eingebettet in ein Rahmenprogramm, das durch den Freundeskreis organisiert wurde. Ein gemeinsamer Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Bad Laasphe unter Leitung von Pfarrer Steffen Post, in der Vicar Andrew Lythall die Predigt in englischer Sprache hielt und der Kirchenchor aus Tamworth die musikalische Begleitung übernahm, rundeten den letzten Tag ab. Bevor die englischen Gäste ihre Heimreise antraten, stärkten sie sich im Gemeindehaus mit einem guten Frühstück.