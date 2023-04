Bad Laasphe hat eine neue Touristinformation

„Wir erhoffen uns durch die Digitalisierung und den Aufbau eines Erlebnisraums als Touristinformation im Haus des Gastes, den Besuchern alle Highlights der Region und Bad Laasphes optimal präsentieren zu können – was sich hoffentlich in steigenden Besucherzahlen in der Region bemerkbar machen wird“, erklärt Signe Friedreich. Unter anderem mit gezielten Fragen an die Gäste sollen die Angebote immer weiter verbessert werden.