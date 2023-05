Bad Laasphe plant jüdischen Begegnungs- und Lernort

Nur etwas mehr als ein Dutzend Vereinsmitglieder waren aus Wittgenstein und dem hessischen Hinterland ins örtliche Haus des Gastes gekommen, um bei der außerordentlichen Sitzung dabei zu sein. Allerdings hatten sich Stimmberechtigte schon vorher den per E-Mail versandten Satzungs-Entwurf angeschaut und Änderungen angeregt. Intensiv wurde über Begrifflichkeiten und einzelne Wörter nachgedacht und diskutiert. Am Ende standen einstimmige Beschlüsse. Da die beiden benachbarten Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland und Marburg die Aufnahme der Wittgensteiner in den DKR befürwortet haben, sind der Laaspher Vorsitzende Jochen Menn und seine Stellvertreterin Rosemarie Bork Mitte Juni bei der DKR-Mitgliederversammlung in Bad Godesberg, wo über die Aufnahme neuer Mitglieder abgestimmt wird. Der Beitritt wird, nach eigenen Angaben, dem Laaspher Freundeskreis neue Zugänge zu finanzieller und fachlicher Unterstützung öffnen.