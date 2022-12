Bad Laaspher Gymnasiasten erhalten "Delf"-Zertifikate

"Delf" steht für "Diplôme d'Études en Langue Française" und stellt eine Prüfung dar, die im Rahmen einer Partnerschaft zwischen der französischen Botschaft und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW abgenommen wird. Die Teilnehmer, informierte das Gymnasium, müssten dabei Kompetenzen in der gesprochenen und geschriebenen Fremdsprache unter Beweis stellen und könnten so das weltweit anerkannte Zertifikat auf vier verschiedenen Kompetenzniveaus (A1 bis B2) erhalten. Dieses Zertifikat dient als offizieller Nachweis für französische Sprachkenntnisse bei der Einschreibung an einer Hochschule oder bei der Bewerbung für eine Arbeitsstelle. Die Schüler bereiten sich in Arbeitsgemeinschaften vor. Alle Prüflinge bestanden mit hervorragenden Ergebnissen. Nach langem Warten erhielten Amarela Avdibasic, Carla Jacobi, Alexander Osterrath, Sofia Potapenko, Dizara Ramovic, Hannah Wagner und Mika Weiß nun ihre Zertifikate. Katharina Hofmann hatte sie auf die Prüfung vorbereitet.