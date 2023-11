Bad Laaspher Schloss-Gymnasium informiert

Bad Laasphe. „Mitmachen erwünscht!“, heißt es bei den Infotagen des Gymnasiums Schloss Wittgenstein (GSW). Die Schloss-Schule in Bad Laasphe öffnet am Samstag, 18. November, von 9 bis 15 Uhr ihre Türen, um Eltern, Kindern, Seiteneinsteigern und allen Interessierten einen Einblick in die Räumlichkeiten und das Angebot der Schule zu geben. Die Schule bittet darum, dass interessierte Familien über die Homepage der Schule einen Termin für eine Schulführung buchen. Treffpunkt ist das Foyer des Gymnasiums. Jeweils zur vollen Stunde informieren Schulleiter Christian Tang und Unterstufenkoordinatorin Judith Koch über die gymnasiale Ausbildung am Schloss. Im Anschluss werden die Besucher dann in den Kleingruppen von den Lehrern durch die Schulräume geführt. Dort werden an verschiedenen Stationen die Fächer Biologie, Musik, Englisch, Latein und Französisch sowie das Fach „Lernen zu lernen“ (Klasse 5), vorgestellt. Grundschüler haben die Gelegenheit, die Fächer Kunst, Chemie, Physik, Erdkunde und Geschichte sowie Informatik kennenzulernen und sich in Experimenten und praktischen Übungen auszuprobieren. Für sportlich Interessierte gibt es in der oberen und unteren Turnhalle verschiedene Aktivitäten. Weitere Informationen finden sich auf der Schulhomepage www.gsw-laasphe.de.