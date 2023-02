Beckenboden-Aktivtraining starten 

Bad Laasphe. Der Kneipp Verein Bad Laasphe bietet einen Beckenbodengymnastik-Kurs mit fünf Übungseinheiten an. Diese finden ab dem 27. Februar jeweils montags um 18 Uhr im Haus des Gastes in Bad Laasphe statt. Die Kursleitung hat Physiotherapeutin Michaela Thiel. Information und Anmeldung beim Kneipp Verein unter Telefon 02752-9953, direkt bei Michaela Thiel unter Telefon 02752-1635 oder per E-Mail an kneipp-bad-laasphe@gmx.de.