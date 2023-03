Den Beckenboden trainieren

Bad Laasphe. Der Kneipp Verein Bad Laasphe bietet einen Beckenbodengymnastik-Kurs mit fünf Übungseinheiten an, jeweils montags um 18 Uhr im Gymnastikraum Haus des Gastes in Bad Laasphe. Der Kurs beginnt am Montag, 17. April unter der Leitung von Physiotherapeutin Michaela Thiel und richtet sich an Frauen und Männer jeden Alters. Weitere Informationen und Anmeldung beim Kneipp Verein, Telefon 02752-9953, E-Mail kneipp-bad-laasphe@gmx.de, oder direkt bei Michaela Thiel unter Telefon 02752-1635.