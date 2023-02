Die Schule wird zum Sherwood-Forrest

In der vollen Aula wurden die Zuschauer mit dem Klassiker „Robin Hood“ von Christina Stauber und Evelyne Brader auf das Beste unterhalten. Ein halbes Schuljahr hatten die Schüler intensiv geprobt. Und das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Die Geschichte ist allseits bekannt. Den Menschen im Land geht es schlecht. Sie trauern den Zeiten nach, als noch König Richard Löwenherz das Land regierte. Doch der führt jetzt Krieg in Frankreich. Sehnsüchtig erwartet das Volk seine Rückkehr, denn sein Stellvertreter, der trottelige Sheriff von Nottingham, dargestellt im ersten Teil von Samir Channaoui, später von Mika Grebe, quält das Volk und beutet es zusammen mit dem Steuervogt (Lio Holighaus) rücksichtslos aus. Doch Robin Hood (Jonah Field/Jakob Aßmann) und seine Gesellen Bruder Tuck (Levin Kassel) und Little John (Tunahan Yokaribas/Efe Yozgat) greifen ein, rauben die Steuerkasse und verteilen das Geld an die Armen