„Egerländer Momente“ in Bad Laasphe

Bad Laasphe. Fans der Egerländer Blasmusik können sich auf die Egerländer6 freuen. Am Sonntag, 16. April, um 15 Uhr heißen die Musiker um Schlagzeuger Timo Groos, dem Kopf und Rhythmusgeber der Gruppe, ihr Publikum im Haus des Gastes in Bad Laasphe willkommen zu „Egerländer Momenten“. Ewig junge Blasmusik lautet das Motto der professionellen Musikanten aus dem Raum Mittelhessen, die viele längst vergessener Klassiker der Blasmusik, alte „böhmische Weisen“ und stimmungsvolle Melodien im Gepäck haben. Abgerundet wird die Besetzung mit klassischem Männergesang von Christian Wahl und Timo Groos. Tickets gibt es zu 17 Euro im Vorverkauf oder zu 19 Euro an der Tageskasse bei der Tourist-Info Bad Laasphe unter Telefon 02752-898. Einlass ab 14 Uhr.