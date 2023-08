Ersatzfahrplan geht an den Start

Bad Laasphe. Am vergangenen Freitag hatte die Stadt Bad Laasphe bekannt gegeben, dass die Schülerbeförderung zu Gymnasium und Realschule Schloss Wittgenstein noch nicht sichergestellt sei und die Verkehrsbetriebe Westfalen Süd (VWS) an einer Lösung arbeiten. Hintergrund waren die noch laufenden Baumaßnahmen auf der Schlossstraße, auf der normalerweise der Busbetrieb läuft. Nun informiert die Stadt über die weitere Entwicklung. Im Rahmen einer weiteren Videokonferenz, zu der die Stadt Bad Laasphe VWS, Polizei und die Straßenverkehrsbehörde des Kreises eingeladen hatte, wurde verabredet, dass ab dem 9. August ein Ersatzfahrplan der Verkehrsbetriebe mit Unterstützung von Polizei, Straßenverkehrsbehörde und Ordnungsamt mit folgenden Eckpunkten an den Start geht: