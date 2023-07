Ferienspiele Bad Laasphe: Restplätze noch buchbar

BAD LAASPHE. Der Großteil der Bad Laaspher Ferienspielveranstaltungen ist bereits vorüber, aber zwei Veranstaltungen stehen noch an. Für beide Angebote sind Restplätze vorhanden. Am Donnerstag, 3. August, bietet der SGV Bad Laasphe den Bau von Nistkästen an. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr der Eingangsbereich des Haus des Gastes in Bad Laasphe. Eltern und Großeltern sind eingeladen, ihre Kinder beziehungsweise Enkelkinder zu begleiten. Akkuschrauber dürfen auch gerne mitgebracht werden. Die Veranstaltung ist kostenlos.