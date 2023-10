Feudinger wandern und pflanzen Blumenzwiebeln

Eine Woche später, am Samstag, 21. Oktober, heißt es „Blumenzwiebel die Zweite“. Nachdem vor zwei Jahren 500 Blumenzwiebeln am Anfang des Feudinger Rundweges gepflanzt wurden, soll die Bepflanzung nun fortgesetzt werden. Die Teilnehmer sollten, wenn möglich „Werkzeug“ mitbringen, um die Zwiebeln in die Erde zu bringen. Start ist um 11 Uhr bei der Wandertafel an der Volksbank. Nach der Pflanzaktion wartet eine deftige Erbsensuppe im Raum des SGV und des Harmoniechores in der Alten Schule auf die Helfer. Wer nicht mitmachen kann, ist ebenso in die Alte Schule ab 12.30 Uhr eingeladen. Wegen des Essens ist eine Anmeldung erforderlich bei Claudia Weber unter Telefon 02754-8588.