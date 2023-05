Filmabend zu Theresienstadt

Bad Laasphe. Anlässlich des 80. Jahrestags der Deportation der letzten Laaspher Juden am Mittwoch, 17. Mai, zeigt der Bad Laaspher Freundeskreis für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Kooperation mit dem Residenzkino um 19 Uhr den Film „Transport aus dem Paradies“. Das tschechoslowakische Drama aus dem Jahr 1962 zeigt das Leben im Konzentrationslager Theresienstadt im Frühjahr 1944 und die Vorbereitung eines Häftlingstransports in das Vernichtungslager Auschwitz.