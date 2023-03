Frauenfrühstück und Vortrag

Bad Laasphe. Die Christliche Gemeinde Bad Laasphe lädt für Samstag, 25. März, um 9.30 Uhr zum Frauenfrühstück in ihre Räume in der Feldstraße 2 ein. „Ich gebe dir mein Wort!“ - über dieses Thema wird Nelly Linke aus Bremen sprechen. Die Referentin ist Sportlehrerin mit Bachelor für interkulturelle Bildung und Beratung und zudem in der Seelsorge und verschiedenen Frauenkreisen tätig. Vor dem Referat sind die Besucher eingeladen, ein Frühstückbuffet zu genießen und sich auszutauschen. Eine Anmeldung bis zum 23. März ist erforderlich unter Telefon 01522-1780767 oder 06464-912429. Die Veranstaltung ist kostenlos.