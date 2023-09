Geschickt und schnell: Sommerolympiade an den Schlossschulen

Ausdauer und Koordination waren bei den fünf Stationen gefragt. Die Kinder mussten im Slalom um aufgestellte Hütchen laufen, durch am Boden liegende Ringe springen, Bälle in Kisten werfen und Purzelbäume schlagen. Hier galt es, geschickt und schnell zu sein. Die Stationen beziehen sich auf Wintersportarten wie Ski Alpin, Skispringen, nordische Kombinationen und Biathlon. Im Vordergrund allerdings soll nicht nur der Wettkampfgedanken, sondern vor allem der Spaß an der Bewegung stehen, teilte das Gymnasium Schloss Wittgenstein mit. Mitte Oktober soll es eine allgemeine Auswertung der U8- bis U16-Schüler im Rahmen einer Online-Siegerehrung geben.