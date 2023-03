Heimatmuseum Feudingen zeigt neue Originale

Bad Laasphe-Feudingen (red). Das Feudinger Heimatmuseum öffnet seine Pforten: Am Sonntag, 12. März, von 14 bis 17 Uhr können Besucher die Sonderausstellung mit Plänen, Kursbüchern und Fotos besuchen. Die Schau wurde zuletzt um Originale wie einem Generalplan, umfangreichen weiteren Unterlagen und Pläne der verschiedenen Varianten der Lahntalsperre ergänzt. Das Museum bietet einen lebendigen Eindruck von altem Handwerk und ländlicher Wohnkultur. So finden Gäste dort neben einer Schuhmacher- und Schneiderwerkstatt auch Arbeitsgeräte einer Schmiede oder eines Zimmermanns. In der Druckerei wird gezeigt, wie aufwändig die Gestaltung eines Buches oder einer Zeitung war, im Wohnbereich wird das einfache dörfliche Leben illustriert. Im Keller befinden sich die prunkvollen Übersärge der Fürstenfamilie zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein. Und im Dachgeschoss sind die neu gestaltete Mineraliensammlung, landwirtschaftliche Geräte und weitere Exponate, unter anderem über das Feuerlöschwesen, ausgestellt. In der historischen Wirtsstube können die Museumsbesucher dann Kaffee und Waffeln genießen.