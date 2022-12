Ida Weyand gewinnt Vorlesewettbewerb

Die Siegerehrung nahm Deutschlehrerin Nina Kämmerling vor. Und schließlich erschien - sehr zur Freude der kleinen Gäste - der Nikolaus (dargestellt von Lehrer Jonas Heß). Er verteilte Leckereien, beglückwünschte die Siegerinnen und überreichte ihnen Buchgeschenke. Schulleiter Christian Tang freute sich über die guten Leistungen der Vorleserinnen in diesem Wettbewerb: "Für alle war es ein großartiges Erlebnis, an diesem Nikolaustag in die Welt vieler fantastischer Geschichten einzutauchen."