Bad Laasphe-Niederlaasphe. Am Sonntag, 30. April, öffnet das Industriemuseum Trafostation Amalienhütte zum ersten Mal in diesem Jahr wieder für Besucher. Von 14 bis 17 Uhr können dort viele Experimente aus der Elektrizitätslehre durchgeführt werden, was insbesondere für Kinder und Jugendliche interessant ist. Außerdem sind historische Schulfotos, die alte Niederlaaspher Schulbibel und zwei weitere Bibeln aus der Kirche ausgestellt.