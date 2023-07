Irish Christmas in Bad Laasphe

Bad Laasphe. Am Donnerstag, 23. November, entführen Bob Bales und seine Band sein Publikum in das weihnachtliche Irland. Ab 20 Uhr gibt es im Haus des Gastes einen Abend, der mit Instrumentalmusik, Gesang, irischen Geschichten und Tanz die weihnachtlichen Traditionen der Grünen Insel nach Bad Laasphe bringt. Mit dabei ist Tänzer Gyula Glaser, der bereits dreimal Irish Dance-Europameister und viele Jahre Tänzer bei Gaelforce Dance war, sowie Ehefrau Nicole Ohnesorge, die bereits dreifache Deutsche Meisterin im Irish Dance war, Vize-Europameisterin und den 3. Platz bei einer Weltmeisterschaft errang. Bob Bales spielt bei Irish Christmas neben der irischen Busuki auch akustische Gitarre in schottischer Folk-Manier und die beliebte irische Trommel, die Bodhran. Die Künstler geben Einblicke in die Wurzeln keltischer Weihnachtstraditionen und in die irischen Weihnachtstraditionen der Gegenwart. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.