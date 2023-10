Jörg Bachhuber spendet an die Schloss-Schulen in Bad Laasphe

Schulleiterin Melanie Dietrich: „Wir feiern nächstes Jahr das 70-jährige Jubiläum der Realschule Schloss Wittgenstein und planen verschiedene Aktivitäten sowie Ausflüge mit den Schüler:innen.“ Auch Schulleiter Christian Tang freut sich über die großzügige Spende: „Auch in diesem Jahr soll es ein Jahrbuch geben, welches wir an interessierte Eltern und Schüler:innen unter anderem am Infotag kostenlos herausgegeben möchten.“ Der Infotag findet am Gymnasium am Samstag, 18. November, von 9 bis 15 Uhr (Anmeldung zu Führungen unter www.gsw-laasphe.de) und an der Realschule am Freitag, 17. November, von 14 bis 18.30 Uhr (Führungen zu jeder vollen Stunde ohne Anmeldung) statt.