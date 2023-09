Jubiläumsfrühstück in Bad Laasphe ist rekordverdächtig

Bei schönstem Sommerwetter kamen 460 Schüler aller Klassen, knapp 30 Lehrkräfte und einige Nachbarn miteinander ins Gespräch und verbrachten einen schönen Vormittag in der Steinackerstraße, berichtet die Schule in einer Pressemitteilung. Weitere sportliche und künstlerische Aktionen rundeten das Rahmenprogramm ab, „wobei das Bubble-Soccer-Feld auf dem oberen Schulhof neben dem Frühstück sicher für viele ein besonderes Highlight war.“ Das Technik-Team sorgte während des gesamten Vormittags mit Musik für gute Laune, die Sporthelfer betreuten sportliche Stationen, und wer sich als Erinnerung an diesen Tag auf der Leinwand verewigen wollte, konnte mit seinem Fingerabdruck einen Teil der großen 100 bilden.