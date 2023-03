Katja Heinzelmann erzählt Märchen

Bad Laasphe. Verloren und gefunden – ist ein spannendes Thema in der Märchenwelt: Da geht ein Sohn verloren, ein Mädchen wird entführt, ja sogar die Sonne gerät in Gefangenschaft. Aber was wäre ein Märchen, wenn nicht alles wieder zusammenfände? Am Donnerstag, 23. März, um 19 Uhr widmet sich Katja Heinzelmann Stadtbücherei dem Thema. Der Eintritt kostet 5 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich bei der VHS-Zweigstelle Bad Laasphe. Kontakt: Ute Henkel, Telefon 0271-3332561, E-Mail u.henkel@siegen-wittgenstein.de oder auf www.vhs.siegen-wittgenstein.de.