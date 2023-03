Kinder- und Jugendflohmarkt 

Bad Laasphe. Am Samstag, 22. April, veranstaltet die Christliche Gemeinde Bad Laasphe, Feldstraße 2, erneut einen Flohmarkt - diesmal auch für Jugendliche! Von 13 bis 17 Uhr darf alles rund ums Kind verkauft werden, bis Größe M. Für Schwangere ist der Markt schon ab 12.30 Uhr geöffnet. Eine Möglichkeit zur Anprobe ist vorhanden. Die Tischmiete beträgt 7 Euro oder einen Kuchen. Kaffee und Kuchen wird den Besuchern auch zum Mitnehmen angeboten. Wer beim Flohmarkt mitmachen will, meldet sich telefonisch oder per WhatsApp an unter 0151-15518493 oder 0176-63853605. Informationen gibt es auch im Web auf www.cg-badlaasphe.de.