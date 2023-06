Kindertheaterstück beleuchtet das „Anderssein“

Bad Laasphe. Das BrilLe Theater aus Witten gastiert mit dem Stück „Würfelbrot“ am Sonntag, 9. Juli, um 17 Uhr in Bad Laasphe. Im Rahmen des Ferienspielprogramms ist das circa 50-minütige Theaterstück für Kinder von 5 bis 13 Jahren im Haus des Gastes zu sehen. Tickets gibt es im Vorverkauf zu 4 Euro über die Internetseite www.jugend-bad-laashpe.de. An der Tageskasse kosten die Tickets 5 Euro. „Würfelbrot“ handelt vom „Anderssein“: Elsa lebt bei ihrem Onkel Walter in einem kleinen, verschrobenen Häuschen, das, so haben sie entdeckt, direkt auf einer Höhle erbaut wurde. Sie stehen kurz davor, die abenteuerliche Höhlenexpedition zu wagen, als Tante Lisa ihren Sohn Valentin für unbestimmte Zeit bei Walter lässt. Valentin ist Autist. Seine Welt gehorcht eigenen Regeln, die schwer zu verstehen sind. Das bringt alles durcheinander … Am Ende stellt sich die Frage: Was ist eigentlich „normal“? Und wer entscheidet das? Text und Regie: Britta Lennardt. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Fragen beantwortet Mareike Schäfer, Haus der Jugend Bad Laasphe, Telefon 02752-7484, E-Mail m.schaefer@bad-laasphe.de.