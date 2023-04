Kino zeigt „Volksvertreter”-Doku über AfD

Bad Laasphe. Zum 10. Geburtstag der AfD zeigt Die Partei in Bad Laasphe den preisgekrönten Dokumentarfilm „Volksvertreter“ von Andreas Wilcke. Wilcke hat die AfD über drei Jahre hinweg begleitet und ein sehenswertes Werk erstellt. Der Film läuft am Freitag, 21. April, um 19.33 Uhr im Residenz-Kino-Center Bad Laasphe. Der Eintritt ist frei. Im Vorfeld lädt Die Partei zum offenen Stammtisch ab 18.30 Uhr in der Lounge des Kinos ein. Für jeden Teilnehmer ist das erste Bier frei. Weitere Informationen zum Film finden Interessierte unter folgendem Link: https://www.die-partei.de/volksvertreter/