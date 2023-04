Bad Laasphe. Die TKS Bad Laasphe bietet am Sonntag, 23. April, eine zweistündige Kräuterführung durch den Kräutergarten und Kurpark Bad Laasphe an. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Kräutergarten hinter dem Haus des Gastes, Wilhelmsplatz 3. Die Teilnahme kostet 6 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich und möglich bis zum Vortag unter Telefon 02752-898 oder via E-Mail an info@tourismus-badlaasphe.de.