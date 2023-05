Kühles Bier und Blasmusik beim Brunnenfest

Bad Laasphe. Für Samstag und Sonntag, 3. Juni und 4. Juni, lädt die Bürgeraktionsgemeinschaft (BAG) „Schöne Altstadt“ Bad Laasphe wieder zum Brunnenfest am Altstadtbrunnen in der Königsstraße ein. Das gesellige Beisammensein bei Livemusik und kühlen Getränken beginnt am Samstag ab 15 Uhr. Für Stimmung sorgt der Alleinunterhalter Ben mit Musik für alle nach Wunsch – von Oldies bis zu aktuellen Schlagern. Gefeiert wird bis in die Abendstunden (etwa bis zirka bis 21/22 Uhr). Der Sonntag beginnt morgens um 10 Uhr mit einem Taufgottesdienst, bei gutem Wetter im Freien. „Böhmische Blasmusik in ihrer ursprünglichsten Form“, so die Veranstalter, präsentieren dann an diesem Tag die „Egerländer Schmankerln – Die 7er“. Seit nunmehr 5 Jahren begeistert die Kapelle unter ihrem Motto „Blasmusik – handgemacht – authentisch“ mit Klängen der Egerländer und Böhmischen Blasmusik. Natürlich darf auch der Spielmannszug Laasphe/Niederlaasphe nicht fehlen. Die Musiker spielen unter der Leitung von Willi Dürr in gewohnter Weise am Brunnen auf, ab 12.30 Uhr. Höhepunkt des Sonntags wird laut BAG ein gemeinsames Spielen des Spielmannszuges und der „Egerländer Schmankerln“.