Laaspher Schüler erleben Gießerei-Fachmesse 

Insgesamt 17 Schüler der 10. und 11. Klasse des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe mit ihrer Schulleiterin Corie Hahn sowie Schüler der Realschule Schloß Wittgenstein nahmen in Kooperation mit der Firma Heinrich Wagner Sinto (HWS) an der 15. Internationalen Gießerei Fachmesse mit Technical Forum in Düsseldorf teil. Die GIFA findet alle vier Jahre statt und bietet ein großes Angebot in den Bereichen der Gießerei- und Schmelzanlagen, Feuerfesttechnik, Anlagen und Maschinen zur Form- und Kernherstellung, und weiteres. Der Fokus liegt auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft und auf neue Produktionstechnologien. Insgesamt präsentierten 2.200 Aussteller aus 56 Ländern ihre Maschinen und Lösungen für eine nachhaltige Zukunft in der Welt der Metallindustrie.