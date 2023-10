Bad Laasphe. Okan Seese ist taub, schwul und halber Türke. Und er ist Deutschlands einziger tauber Komiker, der auch für hörende Zuschauer spielt. Am Freitag, 10. November, tritt der Comedian um 20 Uhr im Haus des Gastes in Bad Laasphe auf. In seiner Soloshow „Lieber taub als gar kein Vogel“ wird die Erwartungshaltung auf den Kopf gestellt: Mit großer Selbstironie und aus — für den Hörenden — ungewohnter Perspektive erzählt Okan aus seinem Alltag. Dabei spielt er gekonnt mit Stereotypen, nur um sie im nächsten Moment wieder zu brechen. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro und an der Abendkasse 23 Euro. Die Tickets sind bei der TKS im Haus des Gastes (Telefon 02752-898) sowie über die ProTicket-Hotline 0231-9172290 und allen anderen Vorverkaufsstellen erhältlich.