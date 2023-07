Mama Shakers aus Paris in Bad Laasphe

Bad Laasphe. Der Kulturring Bad Laasphe beendet seine Sommerpause und startet musikalisch in die neue Saison mit einem Auftritt der „Mama Shakers“ am Freitag, 1. September. Die fünf jungen Musiker aus Paris kombinieren eine Mischung aus altem Jazz und Blues mit oft mehrstimmigen Gesang und vitaler Bühnenpräsenz. Das Konzert findet um 20 Uhr im Haus des Gastes (Wilhelmsplatz 3) in Bad Laasphe statt. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro und an der Abendkasse 23 Euro. Eintrittskarten sind in der TKS Bad Laasphe, im Haus des Gastes, Telefon 02752-898 oder online auf www.proticket.de erhältlich.