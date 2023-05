Mathe-Asse am Schloss-Gymnasium räumen beim Känguru-Wettbewerb ab

Die Schloss-Schüler lösten am Kängurutag die für ihre Jahrgangsstufen vorgesehenen Knobel- und Textaufgaben. Die Aufgaben, so informiert Karin Leser, seien so aufgebaut, dass für einen Teil der Lösungen bereits Grundkenntnisse aus dem Schulunterricht ausreichend seien, bei einem weiteren Teil ein tieferes Verständnis des in der Schule Gelernten und der kreative Umgang damit benötigt werden. Hinzu komme eine Reihe von Aufgaben, die mit etwas Pfiffigkeit oder gesundem Menschenverstand allein zu bewältigen seien.