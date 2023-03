MINT-Tage am Gymnasium Schloss Wittgenstein

Ziel dieses Projektes ist es zum einen, frühzeitig das Interesse der Schülerinnen und Schüler an den MINT-Fächern zu wecken und ihnen so rechtzeitig eine zukunftsorientierte Perspektive in diesem Fachbereich zu eröffnen. Hintergrund ist aber auch zum anderen die Tatsache, dass die Hochschule langfristig Absolventen für technisch-naturwissenschaftliche Fächer sucht.