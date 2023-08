Mit der VR-Brille in die Region Wittgenstein

Eben noch in der Altstadt von Bad Laasphe oder am Weidelbacher Weiher, ist man in Sekundenschnelle im Rosengarten in Erndtebrück, in der Wisentwelt in Aue-Wingeshausen oder ganz idyllisch an der Eder. Auch dem Alexander-Mack-Museum kann man einen Besuch abstatten, ein Stück des Eder Radweges fahren oder sich einfach an wunderschönen Ausblicken erfreuen.