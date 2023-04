Musical „Rahab“ wird in der Schulaula aufgeführt

Bad Laasphe. Bei den WDL-Musical-Projekten für Kinder und Jugendliche studieren rund 60 Kinder in den Ferien ein Musical ein, sie singen, tanzen und schauspielern. Zum Abschluss geht es auf Tour. In Zusammenarbeit mit der Christlichen Gemeinde Bad Laasphe kommt das Musical „Rahab – eine außergewöhnliche Frau“ nun am Freitag, 14. April, um 17 Uhr in der Aula des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe zur Aufführung. Das Musical entführt seine Zuschauer in den Alten Vorderen Orient. Während sich Rahabs Familie in den Mauern Jerichos sicher fühlt, kommen der jungen Frau starke Zweifel. Mit Schauspiel, Gesang und Tanz wollen die Darsteller Zuschauer jeden Alters begeistern. Rasante Pop-Songs und einfühlsame Balladen wechseln sich ab. Der Eintritt ist frei, es gibt keine Platzreservierung. Der Einlass beginnt um 16.30 Uhr.