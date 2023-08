Naturerlebniswanderung am 13. August

Bad Laasphe. Die TKS Bad Laasphe lädt für Sonntag, 13. August, zur Naturerlebniswanderung ein. Die circa 10 Kilometer lange Wanderung wird von der Vorsitzenden des Kneipp-Vereins Bad Laasphe, Birgit Christmann, begleitet. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Haus des Gastes in Bad Laasphe. Die Teilnahme kostet 6 Euro. Wander- oder Nordic Walking Stöcke werden empfohlen. Eine Anmeldung ist bei der TKS möglich bis Samstag, 12. August, 11 Uhr unter Telefon 02752-898 oder via E-Mail an info@tourismus-badlaasphe.de.