Naturerlebniswanderung in Bad Laasphe 

Bad Laasphe. Im Rahmen der Reihe „spiritueller Sommer“ lädt die TKS Bad Laasphe für Sonntag, 16. Juli, zu einer Naturerlebniswanderung ein. In der Natur und an Aussichtspunkten erspüren die Teilnehmer, „was uns mit Himmel und Erde verbindet“, wie die Veranstalter schreiben. Die etwa dreieinhalbstündige Wanderung wird von der Vorsitzenden des Kneipp-Vereins Bad Laasphe, Birgit Christmann, begleitet. Die Teilnahme kostet 6 Euro. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Haus des Gastes in Bad Laasphe. Es empfiehlt sich, Wander- oder Nordic Walking-Stöcke und ausreichend Flüssigkeit mitzubringen. Eine Anmeldung ist möglich bis Samstag, 15. Juli, 11 Uhr unter Telefon 02752-898 oder via E-Mail an info@tourismus-badlaasphe.de.