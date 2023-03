Neues zum Elternunterhalt

Bad Laasphe. Viele bewegt die Frage, wie die Kosten eines stationären Aufenthaltes in einem Pflegeheim gemeistert werden können und wer für diese Kosten aufkommen muss. Die Rechtsanwältin Simone Göckus widmet sich dem Thema „Elternunterhalt“ in einem Vortrag der Volkshochschule am Montag, 20. März, um 19 Uhr im Laaspher Haus des Gastes Bad Laasphe. Eine Anmeldung bei der VHS ist erforderlich, der Eintritt kostet 4 Euro. Kontakt: VHS Zweigstelle Bad Laasphe, Ute Henkel, Telefon 0271-3332561, E-Mail u.henkel@siegen-wittgenstein.de oder auf www.vhs.siegen-wittgenstein.de.