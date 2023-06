Neun Punkbands spielen auf Balarock-Festival 

Bad Laasphe. Für Freunde des Punkrocks und allem, was damit in Verbindung steht, richtet der Rockpalast Laasphe das Balarock-Festival aus. Am Samstag, 17. Juni, ab 15 Uhr steigt die zweite Auflage des Punk-Festivals auf dem Schützenplatz in Bad Laasphe. Tickets gibt es für 20 Euro im Vorverkauf auf https://ticket.rockpalast-laasphe.de/?fbclid=IwAR185Lci9bG1b2Ybxw3FN9TaTH_gdPay22KShaKd4GB5jsyerOoWttVPZaw, oder für 25 Euro an der Tageskasse (Tickets sind begrenzt). Die Besucher erwarten neun Bands und Livemusik bis tief in die Nacht. Im Preis inbegriffen ist freies Camping inklusive Katerfrühstück, für alle Camper, am nächsten Morgen. Es spielen die schwedischen Skatepunk-Legenden der Band Venerea, Straightline aus München und das Münchener Quartett Heathcliff, das 90er Skatepunk, Metal und Reggae mixt. Bei den Siegenern von Destination Anywhere trifft Ska auf Pop-Punk. Die Nürnberger von Melonball bieten melodischen Skatepunk, No Guidance sind fünf Jungs aus Erndtebrück und Umgebung, deren jüngstes Album „Fireworks For Arsonsists“ hohe Wellen schlug. Hear Olympia spielen melodischen Punkrock aus dem Westerwald, mit einem Hauch Pop-Punk. Die fünf Musiker von Fuel’n’Stuff kommen aus Dautphe. Wer Peter Pan Speedrock und Backyard Babies mag, wird hier genauer hinhören. Und schließlich gibt sich das Laaspher Kult-Trio Kapelle Waldkauz die Ehre, das sich als „schlechteste Band der Welt“ Gehör verschafft.