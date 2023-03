Nordic Walking-Saison startet

Bad Laasphe. Beim Kneipp Verein Bad Laasphe startet die Nordic Walking-Saison. Termine sind ab dem 29. März, mittwochs um 18 Uhr, ab 3. April montags um 18 Uhr und ab 6. April donnerstags um 8.30 Uhr für Ältere 60+. Montags und mittwochs geht es zügig voran, während es donnerstags eher gemächlich zugeht. Die Teilnehmer laufen unterschiedliche und abwechslungsreiche Strecken. Daneben wird fleißig geklönt – und ab und zu findet auch ein Treffen außerhalb des Laufens in der Gruppe statt. Anmeldungen für die Montags- und Donnerstagskurse nimmt Übungsleiterin Sabine Christmann unter der Nummer 06465-4544 entgegen. Den Mittwochskurs leitet Birgit Christmann, Telefon 02752-9953. Anmeldung und Information auch per E-Mail an kneipp-bad-laasphe@gmx.de.