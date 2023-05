Bad Laasphe. Das pilzkundliche Museum in Bad Laasphe ist am Samstag, 13. Mai, nachmittags wegen einer Parallelveranstaltung geschlossen. Für Besucher besteht an diesem Tag die Möglichkeit, sich vormittags zwischen 10 und 12 Uhr in der Touristinformation zu melden und die Ausstellung zu besichtigen.