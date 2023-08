Opfer der Nazis bekommen im Heimatmuseum Banfetal ein Gesicht

Die Familienfotos wurden von den Nachkommen Simon Burgs, des einzigen Überlebenden der Familie, zur Verfügung gestellt. Seine beiden Töchter Nurit und Edna waren im April 2022 aus Israel mit sechs weiteren Familienangehörigen nach Banfe gekommen, um an der Einweihung des Gedenksteins teilzunehmen. Die Rede, die Simon Burgs Enkel Ido vortrug, ist in Auszügen im Heimatmuseum zu lesen. Ido lieferte auch wertvollr Informationen zum Lebensweg seines Großvaters nach dessen Ankunft am 31. Juli 1939 in Tel Aviv. Dorthin gelang Simon Burgs Flucht vor den Nazis mit Hilfe der Kinder- und Jugend-Alija, eine jüdische Organisation, die vielen Jugendlichen das Überleben ermöglichte.