Plätze frei bei Tagesfahrt an die Mosel

Bad Laasphe. Der Kneipp Verein Bad Laasphe plant für Donnerstag, 11. Mai, eine Tagesfahrt nach Cochem an der Mosel. Es gibt es noch freie Plätze in den Reisebussen. Auch Nicht-Mitglieder können mitfahren. Der Reisepreis liegt bei 55 Euro für Kneipp Mitglieder und bei 59 Euro für Nicht-Mitglieder. Darin enthalten sind die Busfahrt, die Besichtigung der Senfmühle sowie eine Schiffsrundfahrt mit Kaffee und Kuchen. Start ist um 7 Uhr morgens. Der Zustieg für Bus 1 ist möglich in Feudingen am Bahnhof, Maler Hengst und Wilhelmsplatz. Der Zustieg für Bus 2 erfolgt in Banfe, Herbertshausen, Laaspherhütte, Bahnhof Bad Laasphe und Niederlaasphe. Von 10 bis 11.30 Uhr besichtigen die Teilnehmer die historische Senfmühle in Cochem. Anschließend wird im Restaurant Hieronimi zu Mittag gegessen. Danach ist Zeit zur freien Verfügung, bis man sich um 15.30 Uhr zur Schiffsrundfahrt auf der Mosel trifft. Auf dem Schiff gibt es Kaffee und Kuchen. Gegen 16.45 Uhr wird die Heimreise angetreten. Der Kneipp Verein kümmert sich um die Betreuung aller Reisegäste. Die Vorsitzende Birgit Christmann nimmt Anmeldungen unter Telefon 02752-9953 oder mobil 0171-8830151 entgegen.