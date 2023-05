Bad Laasphe. Am Samstag, 20. Mai, bietet die TKS Bad Laasphe den Schnupperkurs „Qigong in der Natur“ an. Für zirka 45 Minuten praktizieren die Teilnehmer mit Kursleiterin Michaela Thiel Übungen aus dem Qigong an der frischen Luft. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Kräutergarten hinter dem Haus des Gastes. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich und möglich bis zum Vortag bei der TKS unter Telefon 02752-898 oder via E-Mail an info@tourismus-badlaasphe.de.