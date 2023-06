Realschule schickt ihre zehnten Klassen ins Leben

Die Cheerleadergruppe, unter der Leitung von Petra Stroh-Blaskovic, eröffnete mit einem Tanz den Abend. Schulleiterin Dietrich begrüßte die Gäste und sprach Wünsche für die persönliche und berufliche Zukunft der Absolventen aus. In ihren Worten bezog sich die Schulleiterin auf Liedzeilen von Max Giesinger: Aus Fehlern kann und muss man lernen, jedes Stolpern, jedes Scheitern bringt einen weiter, bringt einen zum Ziel. Ein erstes Ziel sei nun erreicht, so die Schulleiterin. Auf das, was nun folgt, könnten sich die Abschlussschüler freuen.