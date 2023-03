Rund um den Perfstausee wandern

Bad Laasphe-Feudingen (red). Zu einer Tour „Rund um den Perfstausee“ startet die SGV Abteilung Oberes Lahntal Feudingen. Die Teilnehmer treffen sich am Mittwoch, 29. März, um 13 Uhr an der Volkshalle in Feudingen, um Fahrgemeinschaften zu bilden. Die leichte Wegstrecke um den Perfstausee bei Breidenstein ist zirka fünf Kilometer lang. Eine Einkehr ist vorgesehen. Fragen beantworten die Wanderführerinnen Agnes Hoffmann, Telefon 02754-271, und Christiane Stützel, Telefon 02754-766.