SGV-Abteilung läuft zum Wanderfest

Bad Laasphe-Feudingen. Unter dem Motto „Hochgenuss auf Sohl(en)!“ findet das Wanderfest Oberes Lahntal vom 13. bis 14. Mai auf dem Fischelbacher Sohl statt. Auch die SGV-Abteilung Oberes Lahntal Feudingen beteiligt sich und startet am Samstag, 13. Mai, zu einer zirka 12,5 Kilometer langen Wanderung. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der Feudinger Volkshalle. Von dort aus geht es auf dem Lahnwanderweg über die Bettelmannsbuche zur Pausenstation am Wanderparkplatz Heiligenborn und anschließend über den Eschengraben zum Jagdberg und weiter hinab zum Sohl. Dort beginnt um 15 Uhr ein gemütliches Beisammensein mit Kaffee und Kuchen, Getränken und Gegrilltem. Für die Kids gibt es Geschicklichkeitsspiele rund um Biathlon und Langlauf. Um 18.30 Uhr fährt ein Shuttlebus (Kostenbeitrag 2 Euro, Kinder frei) die Wanderer zurück zu den Ausgangspunkten (auch zur Feudinger Volkshalle). Fragen beantwortet der Wanderführer Helmut Stützel unter der Telefonnummer 02754-766 oder mobil 0151-14714711. Den Flyer zum Wanderfest gibt es auf www.sgv-oberes-lahntal.de.