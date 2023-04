Siegerland und Wittgenstein im 19. Jahrhundert

Bad Laasphe. „Zeitspuren in Siegerland und Wittgenstein im preußischen 19. Jahrhundert. Teil 1: An der Schwelle zur Industrialisierung (1815-1848)“ lautet der Titel für einen Vortrag von Dieter Pfau am Freitag, 12. Mai. Der Referent widmet sich bedeutsamen wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Entwicklungen in den Städten und Gemeinden mithilfe zahlreicher, einzigartiger Karten und Abbildungen. Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Haus des Gastes in Bad Laasphe; der Eintritt kostet vier Euro. Anmeldung bei der VHS-Zweigstelle Bad Laasphe, Ute Henkel, Telefon 0271-3332561, E-Mail u.henkel@siegen-wittgenstein.de oder im Web auf www.vhs.siegen-wittgenstein.de.